Le BAPE tiendra une séance publique d’information à Dégelis

À compter d’aujourd’hui, les citoyens et les visiteurs qui souhaiteront laisser leur véhicule garé en bordure de la rue entre 23 h et 7 h devront être vigilants. Si une opération de déneigement et d’entretien des rues se prépare ou est en cours, le stationnement sur la chaussée sera interdit pendant la nuit. Une opération peut être déclenchée ...