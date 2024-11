Témiscouata célèbre ses nouveaux arrivants

La MRC de Témiscouata a organisé sa toute première célébration de bienvenue pour ses nouveaux arrivants le 9 novembre. Près de 150 personnes, élus et récents témiscouatains, se sont réunis au Centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac pour cette fête d’accueil qui a permis de faire du réseautage et de créer des liens.

L’agente de développement en immigration à la MRC de Témiscouata, Mireille Turcotte est en contact étroit avec des personnes issues de l’immigration. Ces dernières lui ont partagé ressentir le besoin d’être accueillies formellement au sein de leur terre d’accueil.

Cette fête est importante pour reconnaitre le potentiel des nouveaux arrivants, de favoriser les rencontres avec les élus et de tisser des liens entre citoyens récemment établis. «L’objectif principal c’est de favoriser l’enracinement», soutient Mme Turcotte.

Elle a reçu de très bons commentaires et des idées d’amélioration, pour la première tenue de cet évènement qu’elle espère organiser chaque deux ans.

Cette année, l’activité s’est déroulée en trois parties. La célébration a commencé avec une présentation sur l’importance des nouveaux arrivants pour le développement économique et social du Témiscouata par le comité d’Accueil de la MRC et des discours d’élus. Ensuite, les maires de chaque municipalité ont accueilli leurs nouveaux arrivants en leur remettant un cadeau de bienvenue.

Le souper à saveur créole a été servi et une artiste métisse multidisciplinaire a chanté et fait de l’animation. Les participants qui souhaitaient rester par la suite ont pu danser ensemble. «C’était dans la joie et dans la simplicité», soutient Mme Turcotte.

Outre cette activité, de nombreux efforts sont effectués pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants. L’un d’entre eux est un projet de sensibilisation de quatre panneaux extérieurs mettant de l’avant les ressources en immigration sous forme de bande-dessinée réalisé par la Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent. Il a été installé dans la semaine du 3 novembre dans les villes de Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis et Pohénégamook, puis dans la municipalité de Saint-Michel-du-Squatec.