Centraide Bas-Saint-Laurent recrute des bénévoles pour le CARO 2025

Centraide Bas-Saint-Laurent est présentement en processus de recrutement de bénévoles pour son Comité d’analyse et de relation avec les organismes (CARO) 2025. L’organisation recherche minimalement 10 bénévoles pour combler ses équipes.

Le CARO est un comité responsable d’analyser les demandes financières des organismes communautaires transmises à Centraide Bas-Saint-Laurent. Il est composé essentiellement de citoyens bénévoles recrutés à travers le territoire.

Une vingtaine de personnes composent le CARO chaque année. Pour 2025, Centraide recherche cinq bénévoles pour le volet financier, même chose pour le volet communautaire. Deux formations sont données par l’organisation, une en décembre et une en janvier, pour préparer les citoyens dans leurs analyses.

Pour le premier volet, seule une analyse individuelle réalisée selon les critères est nécessaire. Pour le second, une lecture individuelle des dossiers doit être effectuée, en plus d’une rencontre obligatoire avec les organismes. Ensuite la personne doit écrire des constats. Elles ont de janvier à avril pour faire ces premières tâches.

Ensuite, les bénévoles du volet communautaires se réuniront afin de discuter des organismes, prendre des décisions et faire des recommandations. Ils se rencontreront à nouveau lors d’un comité de coordination pour réviser le tout et faire des avis finaux. La présidente du CARO se rendra ensuite auprès du conseil d’administration de Centraide qui approuvera ou non les décisions du comité.

«On ne se met pas de limites en terme de bénévoles», soutient la conseillère en mobilisation chez Centraide Bas-Saint-Laurent, Christine Durivage. Cette dernière effectue un suivi auprès des participants tout au long de la démarche.

En général, les bénévoles ont trois demi-dossiers à analyser dans une période de deux à trois mois. Si plus de gens s’impliquent, ce chiffre peut s’abaisser, indique Mme Durivage. Le nombre d’heures de bénévolat pour ce comité s’élève entre 15 et 20 heures. «À travers le CARO, je découvre ce que font les organismes, je les rencontre, j’apprends à connaître leur réalité. C’est fascinant de voir l’envers du décor», souligne la présidente du CARO 2025, Laurence Beaudry.

Centraide travaille fort pour avoir une présence partout sur son territoire. Cette année, une seule personne du KRTB s’implique au CARO. L’organisation aimerait augmenter ce chiffre. «Ce qui est intéressant d’avoir des gens de partout au Bas-Saint-Laurent, c’est qu’on est sûr d’avoir une représentativité non seulement des territoires, mais aussi d’expériences, de contacts, de connaissances plus affinées. Ça peut nourrir les conversations dans les analyses, les discussions», explique Mme Durivage.

Par année, Centraide reçoit entre 15 et 20 demandes de subvention d’organismes. «[D’avoir des bénévoles pour les analyser] ça permet la crédibilité des investissements parce qu’il y a vraiment une analyse rigoureuse et impartiale», assure la conseillère. En 2024, l’organisation a remis plus de 1,1 M$ à des organismes et leurs projets.

Les personnes intéressées à devenir bénévoles pour le CARO 2025 peuvent contacter Christine Durivage par courriel au : [email protected] ou par téléphone au 418 775-5555 poste 5.