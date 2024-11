Plus de 330 000 $ du gouvernement en soutien à la Traverse du lac Témiscouata en trois ans

À la suite du bilan de la saison de la Traverse du lac Témiscouata et de sa recherche de solutions, la députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata Amélie Dionne a tenu à rappeler les différentes aides financières accordées au Corégone par le gouvernement du Québec depuis 2021.

Le bilan des investissements et du soutien apportés à la Corporation de la traverse du lac Témiscouata s’élève à 330 000 $ en trois ans, affirmant l’engagement de la députée envers le Corégone.

Cependant, elle souligne que l’aide exceptionnelle accordée par le gouvernement en 2021, d’un montant total de 150 000 $ sur trois ans, provenait du ministère des Affaires municipales et était explicitement non récurrente. «La Corporation avait été clairement informée que cette aide pour les frais de fonctionnement ne serait pas renouvelable et qu’il s’agissait d’une mesure unique», a-t-elle précisé.

Les fonds octroyés avaient également pour objectif d’accroître l’achalandage touristique. Après trois ans, il est clair que l’organisation a encore besoin de soutien pour attirer davantage de visiteurs et augmenter ses revenus autonomes. Dans cette perspective, la Corporation est accompagnée par Tourisme Bas-Saint-Laurent, tout en bénéficiant de l’appui de la MRC, afin de favoriser la pérennité de la traverse.

En 2024, Tourisme Bas-Saint-Laurent a d'ailleurs accordé près de 3 500 $ pour la mise à niveau du site web de la Corporation, afin de renforcer la visibilité en ligne de la traverse pour qu’elle demeure attrayante et accessible pour les touristes.

La députée et son gouvernement ont également soutenu la Corporation dans la réalisation de travaux structurants via le Programme d’investissement en infrastructures maritimes (PIIM). Ces investissements contribuent à prolonger la durée de vie du navire utilisé pour la traverse, notamment : 87 549 $ ont été accordés en 2023 pour le projet de sablage et de peinture de la coque du traversier et 77 903 $ ont été octroyés en 2024 pour le projet de mise aux normes du traversier.

De plus, en réponse aux sollicitations de la Corporation auprès de la députée et certains ministres, une contribution discrétionnaire de 12 000 $ leur a été versée. Bien que cela n'ait pas été une obligation, cette aide n’est également pas récurrente.