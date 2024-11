Retrouvailles et renouveau pour les 35 ans du Réseau des femmes professionnelles du KRTB

Le Réseau des femmes professionnelles du KRTB fête son 35e anniversaire de fondation et convie le 20 novembre prochain, toutes les femmes de la région membres, anciennes membres ou n’ayant jamais été membre, à venir découvrir ou mieux connaître ce réseau unique de femmes de toutes générations, dynamiques et impliquées dans le milieu socio-économique et culturel de la région pour souligner cet événement.

Au cours de cette soirée qui débutera vers 17 h 30 à l'Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup, le Réseau fera découvrir son histoire, ses activités, les moments forts de son parcours depuis 1989. La date limite d'inscription obligatoire est fixée au vendredi 15 novembre à minuit au reseaudesfemmeskrtb.com/fr/activites.