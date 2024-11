Pont de la rivière des Trois Pistoles : des experts se prononcent en faveur d’un BAPE

Une quinzaine d’experts se sont prononcés en faveur de la tenue d’une nouvelle analyse du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour le projet de pont au-dessus de la rivière des Trois Pistoles, dans une lettre ouverte publiée dans La Presse, ce 11 novembre.

Selon eux, il est inconcevable de que le projet puisse s'appuyer sur l'étude d'impact et les audiences publiques réalisées en 2002. Ils estiment qu’en deux décennies, les réalités ont considérablement changé au Québec. De nombreux enjeux, peu ou pas abordés à l’époque, comme les changements climatiques et la transition socioécologique, sont désormais au cœur de l’évaluation de tels projets.

Ces derniers appuient les groupes citoyens locaux qui réitèrent un nouveau BAPE pour le projet de construction du pont à Notre-Dame-des-Neiges. Ils soutiennent que cette demande leur paraît légitime et essentielle.

Les experts observent de plus en plus une dévalorisation systématique du BAPE, de son rôle et de son importance, de la part des dirigeants politiques.

Ils soutiennent que leur objectif n’est pas de remettre en cause le projet de construction du pont à Notre-Dame-des-Neiges, mais de souligner l’importance de respecter les principes de bonne gouvernance dans les projets d’infrastructure. Une gouvernance qui, selon eux, doit être fondée sur la concertation, la transparence et l’implication.