Les travaux du centre communautaire de Saint-Athanase officiellement lancés

Après des années de travail acharné, Saint-Athanase a enfin pu entamer les travaux pour son nouveau centre communautaire. Un montant de 3 924 480 $ a été octroyé à la Municipalité, le 11 novembre, par le ministère des Affaires municipales. Cette aide couvrira 84 % des investissements liés à ce projet.

Au départ, la subvention devait couvrir 78 % des couts du projet, souligne le maire Mario Patry. Toutefois, avec la structure qui comportera beaucoup de bois, un 5 % a été ajouté.

Dans les derniers mois, le projet a soulevé de la grogne dans la municipalité. Des citoyens étaient préoccupés par la hausse de taxes qui s’en suivrait, puisqu’aucune subvention n’avait encore été annoncée.

L’inquiétude a augmenté un peu plus lorsque les résidents ont vu le centre communautaire actuel de 58 ans être détruit pendant la semaine du 27 octobre. Sa démolition était chargée d’émotions pour la communauté qui y associait de nombreux souvenirs.

M. Patry se veut rassurant : le cout total du projet s’élèvera à 4 672 000 $. Ainsi, la charge citoyenne s’élèvera à 747 520 $. Un règlement d’emprunt de 5 172 000 $ a été adopté par la Municipalité, mais ce dernier comprend les intérêts et de futurs imprévus. «Mais on ne se rendra pas là», assure-t-il.

La Municipalité est à la recherche de commanditaires pour le projet. Déjà deux entités auraient manifesté leur intérêt. Cela réduira dont la facture des citoyens, soutient le maire. Aussi, il mentionne qu’à la fin décembre, l’administration municipale aura terminé de payer l’emprunt pour le complexe municipal et la bibliothèque réalisés en 2015.

Le contrat de démolition du centre désuet et de construction du nouveau bâtiment a été accordé en septembre au soumissionnaire le plus bas, soit l’entreprise Kamco au montant de 4 292 821,58 $ taxes incluses. Quatre soumissions ont été reçues par la Municipalité.

UN PROJET NÉCESSAIRE

En 2016, la Municipalité a fait évaluer le cout des travaux nécessaires au centre communautaire afin de le remettre aux normes. Le montant requis s’élevait à plus de 500 000 $. Aujourd’hui, ce nombre plus que doublé, indique Mario Patry. «Quand on fait une réparation, on n’a pas d’aide gouvernementale, tandis qu’un bâtiment neuf, on en a», ajoute-t-il. Et même si les démarches pour l’infrastructure neuve n’avaient pas abouti, l’ancien aurait dû être démoli de toute façon en raison de sa décrépitude, explique le maire.

Le centre communautaire de Saint-Athanase, le seul endroit où la communauté peut se rassembler, déborde toujours de vie. La population s’y réunit pour les nombreuses fêtes : du chasseur, de l’acériculture, le marché de Noël. Les familles s’y retrouvent aussi pour leurs célébrations spéciales, les soirées de mariage, et aussi pour les rencontres après des sépultures.

Le nouveau centre s’ouvrira sur une très grande salle multifonctionnelle, accessible aux personnes à mobilité réduite. Deux plus petites pièces polyvalentes seront aussi aménagées pour l’organisation de rencontres, de même qu’une cuisine communautaire et une salle des machines. Un vestiaire pour les citoyens souhaitant utiliser la patinoire, qui est adjacente au bâtiment, sera aménagé pour s’habiller et chausser ses patins en tout confort. La bâtisse aura une superficie de 590 mètres carrés.

«Grâce à l’investissement du gouvernement du Québec, la Municipalité peut aller de l’avant avec un projet important et je m’en réjouis. Je crois fermement qu’un centre communautaire permet de renforcer les liens qui nous unissent et participe au dynamisme d’une collectivité», souligne Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup -Témiscouata.

Sans l’appui financier du gouvernement, ce nouveau centre n’aurait pas pu se concrétiser, indique Mario Patry. Il s’agira d’un projet, avec celui du complexe municipal et de la bibliothèque, qu’il aura été fier de réaliser à titre de maire de Saint-Athanase. La livraison de la bâtisse est prévue, pour le moment, au mois de juillet 2025.