Un 5 à 7 du Parti Québécois Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques

Le Parti Québécois de Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques a organisé, le 7 novembre dernier, un 5 à 7 politique au Café culturel de La Pointe en présence de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Plus d'une cinquantaine de participants étaient réunis pour échanger et écouter M. Bérubé aborder des enjeux régionaux et nationaux, incluant des dossiers prioritaires pour la région comme le Club de chasse et pêche Appalaches, la traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon, et le prolongement de l'autoroute 20.

Le président du Conseil exécutif du Parti Québécois de Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques, Vincent Couture, s'est dit enchanté par la mobilisation et l'engagement des participants. «Nous avons eu des échanges enrichissants sur des sujets qui concernent notre région et notre nation. Nos membres sont fiers de voir le rôle central que joue le Parti Québécois dans les débats politiques actuels.»

Sur le plan financier, le Parti Québécois de Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques annonce fièrement avoir dépassé son objectif annuel de financement de 25 %, des objectifs eux-mêmes augmentés de 30 % par rapport à l'année dernière. Cette réussite reflète l’intérêt croissant de la communauté pour le parti et son engagement envers le projet de faire du Québec un pays.

«Ce succès financier montre que notre communauté croit en notre projet et soutient nos efforts pour l’indépendance du Québec. C'est cette passion et cet engagement qui nous rapprochent chaque jour de notre objectif de faire du Québec un pays», a commenté Félix Rioux, conseiller jeune sur l'exécutif local.

Selon le site réputé QC 125, le Parti Québécois de Rivière-du-Loup – Témiscouata – Les Basques se trouve en tête des intentions de vote avec 37 % des voix, un résultat prometteur pour la circonscription.

Pascal Bérubé a conclu en exprimant son optimisme quant aux chances de la circonscription de revenir au Parti Québécois, après près de 40 ans d’absence avec comme dernier représentant péquiste M. Jules Boucher. «Selon les projections, nous allons reprendre cette circonscription. Après 40 ans d'absence, le Parti Québécois est prêt à revenir au pouvoir ici, porté par une mobilisation sans précédent.»