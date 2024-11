Trafic de stupéfiants : quatre individus arrêtés au Témiscouata 

Des agents de la Sûreté du Québec ont effectué une série de perquisitions en matière de trafic de stupéfiants, le 7 novembre, à Témiscouata-sur-le-Lac. Quatre individus, une femme et trois hommes, respectivement âgés entre 33 et 62 ans, ont été arrêtés.

À la suite de leurs interrogatoires, trois des quatre personnes ont été libérées par promesse de comparaître et devront revenir devant le tribunal à une date ultérieure. L’autre suspect a été libéré par sommation et son dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), a précisé la SQ.

Sur les lieux des perquisitions, les autorités ont trouvé près de 600$ en argent canadien, un peu plus de 50 grammes de cannabis en vrac, environ 18 grammes de concentré de cannabis, près de 230 grammes de haschisch, près d’une dizaine de grammes de cocaïne, environ 750 comprimés de métamphétamines, plus ou moins 5 grammes d’un stupéfiant en poudre à analyser et environ 70 cigarettes de contrebande.

Ils ont également mis la main sur trois armes de chasse, deux cellulaires, du matériel de revente, une balance électronique et une liste de comptabilité.

Les patrouilleurs et enquêteurs du poste de la MRC de Témiscouata ont été épaulés d’enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, de même que de divers partenaires tels qu’un maître-chien et le service d’identité judiciaire.

Il s’agit, précise-t-on, d’une enquête qui fut initiée en mai 2024, à la suite d’une information reçue du public.