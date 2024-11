À la recherche de solutions malgré une année record

La Traverse du lac Témiscouata a enregistré sa meilleure saison, en plus d’avoir atteint deux nouveaux records en 2024. Malgré une année exceptionnelle, la Corporation se penchera sur des pistes de réflexion durant les prochains mois afin d’assurer la pérennité du service centenaire. Le président par intérim, Benoit Giguère, a bon espoir de trouver des solutions pour les années à venir.

Le Corégone a accueilli pour la première fois 25 708 passagers (hausse de 18%) en 2024, dont 14 197 (55%) étaient des touristes provenant de l’extérieur de la région. Le service a été continu du 25 mai jusqu'à l'Action de Grâce, une première depuis 2017. Les revenus des traversées ont aussi atteint un sommet à 140 005 $ (augmentation de 20%). Or, la Corporation de la Traverse du lac Témiscouata ne peut se reposer uniquement sur ce montant pour le fonctionnement du service et l'entretien du bateau.

«Il va falloir trouver d’autres manières d’amener de l’argent pour faire en sorte qu’on n’utilise pas notre fonds de roulement», explique M. Giguère. Ce dernier contient entre 70 000 et 80 000 $.

L’aide de 150 000 $ sur 3 ans du gouvernement a été épuisée, et elle était non récurrente. Pour la saison prochaine, le 50 000 $ qui manque ne sera pas nécessairement un enjeu, mais il le pourrait dans deux ans, estime le président.

La Corporation souhaite donc être un gestionnaire responsable et trouver des moyens de faire entrer de l’argent de façon récurrente maintenant, avant de manquer de sous et «d’être en monde panique». Elle souhaite anticiper les besoins financiers de la traverse sur plusieurs années pour enfin régler cet enjeu.

Des discussions seront amorcées avec la MRC de Témiscouata, Tourisme Bas-Saint-Laurent ainsi que les villes et les municipalités témilacoises bordant le lac.

Benoit Giguère croit que des solutions seront trouvées. «Le gouvernement nous avait demandé de faire des efforts considérables pour faire connaitre la traverse, effectuer des opérations marketing. On a fait nos devoirs», assure-t-il.

La Corporation a effectué une refonte complète de son site web. Alors qu’il n’affichait que les horaires et les tarifications, aujourd’hui, il est construit à la façon d’un guide touristique. Les touristes intéressés à utiliser la traverse peuvent donc rapidement se créer un itinéraire à même le site de la traverse. Pendant les vacances de la construction, la page internet a enregistré plus de 9 700 visites.

«Ce qui nous réjouit c’est que la traverse demeure un service aux citoyens entre les deux rives, mais elle est en train de devenir un acteur structurant des activités récréotouristiques et du vélo tourisme dans la région», souligne le président par intérim. Plus de 5 000 cyclistes l’ont utilisée cette année. La Corporation a aussi développé les réseaux sociaux de la traverse afin d’atteindre plus de personnes.

«C’est un patrimoine centenaire qui est là depuis 1915 qu’on veut conserver et lui donner un rôle plus important que faire traverser les résidents d’une rive à l’autre», confie M. Giguère. C’est pourquoi, l’an prochain, il souhaite engager une ressource afin de développer une stratégie pour faire connaitre et rayonner la traverse, puis pour donner un meilleur service client.