La Semaine AD24 : une célébration de la créativité au Cégep de Rivière-du-Loup

La Semaine AD24, le marathon créatif interprogramme du Cégep de Rivière-du-Loup, se mettra en mouvement le lundi 11 novembre au Département des arts. L’évènement, unique dans le réseau collégial, en est à sa 8e édition et rassemble cette année 230 personnes sous le thème des savoir-être dans le monde des arts et du design, et ce, jusqu’au 15 novembre.

DES ATELIERS ENRICHISSANTS

La Semaine AD propose aux élèves du département plus de 35 ateliers variés, organisés en différentes bulles créatives, couvrant divers domaines de création, allant de la conception de murales collectives à la récupération artistique de rebuts, en passant par la danse et l'improvisation corporelle.

Des artistes et partenaires reconnus, tels que Voro, Laurent Gagnon, Marie-Josée Roy, Caroline Jacques, Carole Lebel, Sarah Soleil, le Cercle des Fermières ainsi que la troupe Fuzion du District Danza et Audrey Morin du Musée du Bas-Saint-Laurent, viendront prêter main forte à l’équipe d’organisation composée de membres du personnel enseignant et technique en Arts visuels, Design d’intérieur et Graphisme.

UNE BOUTIQUE DIVAG

Tout au long de la semaine, la Boutique DIVAG (pour Design d’intérieur, Arts visuels et Graphisme) sera ouverte de 12 h à 13 h du lundi au jeudi, à la petite salle d’exposition située près de la salle Gaétan-Blanchet, offrant aux participantes et participants l'opportunité de vendre leurs œuvres réalisées durant les ateliers.

LA GRANDE KERMESSE

Le vendredi, une grande kermesse ouverte au public se tiendra au Carrefour, de 11 h à 14 h. Les artistes partageront leurs meilleurs moments et le public pourra profiter de La boutique DIVAG.

Depuis maintenant 8 ans, au début novembre, le Département des arts se transforme en énorme atelier de création artistique pendant une semaine. Ce marathon créatif et collaboratif remplace pendant toute sa durée les cours de la formation spécifique aux programmes.