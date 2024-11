Premier Tech étend sa présence en Europe avec l’acquisition d’IMECO

Premier Tech annonce l’acquisition d’IMECO, une entreprise italienne qui offre des solutions de pesage et d’ensachage, par son groupe d’affaires Systèmes Automatisés. Premier Tech souhaite ainsi étendre sa présence en Europe et son portfolio de produits.

«En étendant notre présence, nous renforçons notre position sur le marché et soutenons notre capacité à servir les clients à l’échelle mondiale. Cette décision stratégique souligne notre engagement envers l’innovation et l’excellence, tout en affirmant notre leadership au sein de notre industrie», affirme Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

Grâce à cette acquisition, les clients d’IMECO ont désormais accès au vaste réseau international de Premier Tech et à son expertise soutenue par plus de 35 ans d’expérience. Ils bénéficieront du soutien d’un chef de file reconnu en automatisation, appuyé par un riche portfolio technologique et une équipe dédiée aux solutions client et au service après-vente, offrant des solutions adaptées aux besoins uniques des clients.

«Cette acquisition est une occasion de nous rapprocher de nos marchés et de renforcer nos relations avec nos clients», ajoute Simon Roy, président et chef de l’exploitation de Premier Tech Systèmes Automatisés. «Nous souhaitons offrir un service et un soutien de calibre international aux clients existants d’IMECO.»

L’acquisition d’IMECO fait suite au partenariat stratégique conclu entre Premier Tech et le groupe français MG Tech afin de soutenir la croissance de Premier Tech et d’accroître sa présence sur le marché européen.