Pourquoi choisir l’économie sociale et solidaire ?

Le 1er novembre s’amorce le mois de l’économie sociale et solidaire qui mobilise l’ensemble des partenaires œuvrant dans ce secteur encore trop méconnu du grand public. Pourtant, les centres de la petite enfance, entreprises d’économie sociale d’aide à domicile, coopératives d’alimentation, d’habitation ou agricoles, salles de spectacles, réseaux de diffuseurs culturels, musées ou camps estivaux font tous partie de ce réseau.

Toutes ces initiatives ont vu le jour pour répondre à un besoin spécifique de la société. Elles sont nées sous l’impulsion de membres de la communauté et elles sont gérées par un conseil d’administration de manière démocratique. Les entreprises d’économie sociale et solidaire réinvestissent leurs profits au sein même de leur organisation pour consolider leurs opérations, rémunérer leurs travailleurs et travailleuses et maintenir des services de qualité à la population.

Au Bas-Saint-Laurent, on compte 330 entreprises qui emploient plus de 5 600 personnes et génèrent 700 M$ $ par année. Il s’agit donc d’une force économique majeure pour la région et les communautés.

Aujourd’hui, nos communautés font face à de nouveaux enjeux, comme le vieillissement accéléré de la population, la pénurie de main-d’œuvre, l’augmentation des couts de l’habitation et de l’alimentation, le repreneuriat des entreprises privées, l’accroissement du stress, de l’isolement et de la détresse, la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, etc.

Selon plusieurs experts et de l’aveu même du gouvernement du Québec, le modèle de l’économie sociale et solidaire, avec ses valeurs de démocratie, de rapports économiques équitables au bénéfice de l’ensemble de la communauté, constitue une approche à privilégier pour surmonter ces nouveaux défis à moindre coût.

En ce mois de l’économie sociale et solidaire et à l’aube du renouvellement du Plan d’action gouvernemental en économie sociale pour les années 2025 à 2030 qui la soutient, Économie solidaire et sociale Bas-Saint-Laurent tient à rappeler qu’à chaque fois que les services d’une telle entreprise sont utilisés, la population contribue directement à la richesse collective de sa communauté.