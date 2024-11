Une programmation colorée pour les Fêtes illuminées de Trois-Pistoles

Le comité organisateur des Fêtes illuminées, ville animée de Trois-Pistoles est dévoilr contenu de sa nouvelle édition. La programmation propose trois événements majeurs qui animeront petits et grands, tout au long du mois de décembre.

Compte tenu du succès colossal de l’an dernier, le Marché de Noël se tiendra à nouveau dans la salle de l’Abri-Doré, située au 190, rue Martel à Trois-Pistoles, ainsi que dans la Maison du Notaire, localisée juste à côté. Une trentaine d’exposants seront présents dans les deux lieux pour offrir leurs créations. De plus, du côté de la Maison du Notaire, il sera possible de prendre part à des ateliers artisanaux ainsi que de bénéficier d’un service de restauration sur place. C’est donc un rendez-vous au Marché de Noël, de 10 h à 16 h, le samedi 7 décembre.

Le samedi 14 décembre, le comité a prévu un programme double avec la Fête des Lumières et le spectacle musical Ensemble pour Noël. La Fête des Lumières, très attendue des familles, se tiendra dans le Parc de l’église de Trois-Pistoles de 12 h à 16 h. Les festivités commenceront avec du cipaille, qu’il sera possible de déguster à faible coût. Dès 13 h, les animations familiales gratuites prendront place : balades en carriole, chevaux miniatures, maquillage festif par AKC créations, animation musicale avec Marc Larouche, prestations d’échassiers, animation offerte par le Cercle des Fermières de Trois-Pistoles et feu de foyer pour réchauffer l’atmosphère. Des collations produites par des entreprises des Basques seront proposées ($) tout au long de l’après-midi et des boissons chaudes seront distribuées gratuitement.

En soirée, l’église Notre-Dame-des-Neiges sera l’hôte de la deuxième édition du spectacle musical Ensemble pour Noël. Cette année à nouveau, sous les coups de 20 h, de nombreux artistes locaux interprèteront différentes versions des classiques du temps des Fêtes et de la saison hivernale. Le spectacle a été préparé par David Marin, auteur- compositeur-interprète résidant à Notre-Dame-des-Neiges, qui en assure la mise en scène et la direction artistique. Pour se procurer des billets ($), il faut se rendre chez Kadorama ou sur le site internet le Point de vente.