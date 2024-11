Une troisième année réussie pour la Bastringue d’automne de Saint-Jean-de-Dieu

La Bastringue d’automne qui a eu lieu les 27 et 28 septembre à Saint-Jean-de-Dieu a connu un très beau succès pour sa troisième édition. L’évènement a attiré près de 1 000 personnes durant la fin de semaine sur le site de la Maison D’Auteuil.

Plusieurs activités ont été organisées cette année. Le vendredi soir un spectacle du conteur acadien Dominique Breau a été présenté dans le fenil de la grange D’Auteuil. Il a été précédé d’une entrevue publique avec Raymond D’Auteuil. Une exposition photos sur la Maison patrimoniale et la famille D’Auteuil découlera de cet entretien tout en histoire.

Le lendemain, les visiteurs pouvaient visiter la Maison D’Auteuil avec les membres de la famille D’Auteuil qui y habitent toujours. Ensuite, les familles étaient conviées au spectacle d’Arthur L’aventurier. Plus de 200 personnes se sont présentées sous le chapiteau pour chanter et danser avec leurs enfants.

Ensuite, la journée s’est poursuivie avec les balades en carriole avec les chevaux de Ghislain Lavoie et les chevaux miniatures de Daniel Saindon, le maquillage pour enfants avec Marie Libellule et la Fée Binette, les animaux de la ferme, etc. Pour agrémenter l’ambiance, le groupe folklorique La Bacaisse a joué une bonne partie de l’après-midi sur la place centrale derrière la Maison D’Auteuil. Plus de 500 personnes se baladaient sur le terrain durant l’après-midi.

En milieu d’après-midi, Marie-Elen Belzile, professeur de danse country à Saint-Jean-de-Dieu, a invité ses élèves à se joindre à elle pour danser et s’amuser. Près d’une quarantaine de danseurs se sont déhanchés sur le terrain. Ensuite, Émilie Rousseau, accompagnée du groupe la Bacaisse, «câlait» des danses traditionnelles pour terminer l’après-midi en beauté. Il y avait une ambiance très festive dans l’air.

La Bastringue s’est terminée avec un souper méchoui, préparé par le Resto-Bar Le Gueuleton, qui a réuni une centaine de personnes sous le chapiteau. Pendant le repas, les gens étaient accompagnés du groupe Junior Vintage. Après le souper, c’est le groupe Expérience Band qui a pris la relève de la soirée jusqu’aux petites heures du matin.

Le Comité des loisirs de Saint-Jean-de-Dieu remercie les membres de la famille D’Auteuil, ses nombreux partenaires, ses collaborateurs et son équipe de bénévoles. Tous les profits générés par l’évènement seront réinvestis pour la tenue de la prochaine édition. L’évènement, qui revient aux deux ans, sera de retour à l’automne 2026.