À la défense des milieux naturels : une soirée pour se rassembler à la Forge à Bérubé   

Pour leur 29e édition, les Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) explorent le thème de la démocratie et de la participation sociale et citoyenne sous le slogan Engage ta voix.

Dans un monde où les droits et espaces démocratiques se fragilisent, l’éducation, la participation et la prise de parole - individuelle et collective - sont des réponses essentielles. Le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES) coordonne pour une 10e année la programmation des JQSI dans la région.

À Trois-Pistoles, c’est le vendredi 8 novembre que la population pourra se rassembler pour un 5 à 7 convivial à la Forge à Bérubé suivi de la projection du tout nouveau documentaire Amazonie, à la rencontre des gardiens et gardiennes de la forêt en présence d’une des protagonistes du film, Marie-Josée Béliveau.

Le 5 à 7 sera une occasion de se rassembler dans le plaisir et de mettre à jour la population sur les différentes actions de défense des milieux naturels dans la région par les prises de parole de personnes impliquées dans les collectifs populaires Le pont de la 20, ça tient pas debout à Trois-Pistoles, Tourne pas chez nous au Kamouraska et Mobilisation Forêt Pointe-au-Père à Rimouski.

Les gens présents pourront ensuite, dès 19 h, s’inspirer des mobilisations des gardiens et gardiennes de la forêt en Amazonie par la projection du plus récent documentaire du réalisateur primé Santiago Bertolino. En suivant Marie-Josée Béliveau, écologiste et ethnogéographe, M. Bertolino remonte les 4000 km qui séparent l’embouchure du fleuve Amazone au Brésil à l’une de ses sources en Équateur pour aller à la rencontre des gardiens et des gardiennes de la forêt. Il en résulte des témoignages forts et spontanés des communautés locales prêtes à tout pour sauvegarder ce qu’il reste de leurs terres.

L’entrée est gratuite, bien qu’une contribution volontaire soit la bienvenue. De la nourriture sera partagée sur place et toute personne qui en a le temps et les moyens peut apporter quelque chose pour un potluck communautaire. Un service de bar sera également offert sur place.