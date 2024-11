La Fondation TELUS remet un don de 15 000 $ à l'organisme La Ressource

La Fondation TELUS pour un futur meilleur et son comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski ont récemment fait un don de 15 000 $ à l’organisme La Ressource pour appuyer le projet Répit Baluchon offert dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Le programme Répit Baluchon est une initiative offrant un soutien essentiel aux familles d'enfants vivant avec une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l’autisme. Ce service de répit à domicile permet aux familles de bénéficier de moments de repos, adaptés à leurs besoins spécifiques, et vise à améliorer la qualité de vie des familles en leur offrant une pause précieuse. Au Québec, 33 % des proches aidants s'occupant d'une personne de moins de 21 ans y consacrent 20 heures ou plus par semaine, selon une enquête statistique de 2022. Cette réalité souligne l'ampleur du besoin pour des services de répit comme celui offert par Répit Baluchon.

«Par le développement de ce projet, La Ressource a su être à l'écoute des besoins de ses membres. L'organisme a adapté sa mission en développant ce nouveau service tout en poursuivant ses activités fondamentales. Il continue de mettre sur pied des initiatives qui favorisent l'inclusion des personnes en situation de handicap, et ajoute désormais une nouvelle corde à son arc : le répit aux proches aidants de personnes ayant des limitations importantes», mentionne Thérèse Sirois, directrice régionale à La Ressource.

Actuellement, le programme est disponible dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le don offert par la Fondation TELUS permettra d’offrir 100 jours de répit de longue durée pour 75 familles ayant un enfant lourdement handicapé âgé de 0 à 29 ans. En partenariat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ce soutien financier permettra à chaque famille de bénéficier de 4 à 14 jours de répit annuel pour seulement 15 $ par jour, au lieu de 600 $, leur offrant ainsi un temps précieux pour récupérer et se ressourcer. Ce temps de pause est crucial pour les aidants naturels, contribuant à leur bien-être physique et psychologique, tout en évitant l'institutionnalisation dans certains cas.

«En offrant un soutien personnalisé aux familles d'enfants ayant des besoins spéciaux, ce programme favorise l'inclusion et contribue à bâtir des communautés plus fortes. Notre engagement envers ce projet reflète notre conviction profonde que chaque individu mérite une chance égale de s'épanouir, indépendamment des défis auxquels il fait face. En soutenant le projet Répit Baluchon, nous contribuons directement à l'amélioration de la qualité de vie dans notre région et au bien-être des familles les plus vulnérables de notre communauté», exprime le président du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Rimouski, Louis Khalil.