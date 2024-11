Conférence sur l’intelligence artificielle au Cégep de Rivière-du-Loup

Le programme Sciences humaines du Cégep de Rivière-du-Loup invite la population à la conférence «Accumulation, pouvoir et résistance à l’ère de l’intelligence artificielle», de Jonathan Durand Folco, professeur à l’École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université Saint-Paul d’Ottawa. L’activité est prévue le mardi 12 novembre à 13 h, au café étudiant Le Carrefour.

La conférence évoquera le capital algorithmique, une nouvelle ère du capitalisme, dans un monde hyperconnecté où la frontière entre le réel et le virtuel devient floue. Il serait une nouvelle forme de pouvoir basée sur les algorithmes qui relie divers phénomènes comme la montée des géants technologiques (GAFAM), l’extraction de métaux rares, la fragmentation des emplois du temps, les tensions entre les États-Unis et la Chine, la prolifération des écrans, le télétravail, les cryptomonnaies, les conflits militaires, la crise climatique ainsi que la pénurie de semi-conducteurs, notamment.



Selon le conférencier, la valorisation des données massives et l’essor rapide de l’intelligence artificielle entrainent des changements majeurs dans la société et l’économie.



«Il est urgent de développer une théorie critique des algorithmes et de l’intelligence artificielle pour comprendre leurs impacts et les relations de pouvoir qu’ils créent. Tout comme la révolution industrielle a transformé le capitalisme au XIXe siècle, les algorithmes et l’intelligence artificielle pourraient avoir un impact similaire au XXIe siècle», insiste l’enseignante-chercheuse en Sciences humaines organisatrice de la conférence, Magalie Lefebvre.