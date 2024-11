«La main à la pâte», une tradition qui se poursuit

Comme le veut la tradition, la Maison de la Famille du Grand-Portage est de retour pour une 12e année avec son activité de financement «La main à la pâte». Des élèves et enseignants en cuisine du Centre professionnel Pavillon-de-l’Avenir, ainsi que des bénévoles, confectionneront divers plats et desserts réconfortants, le 27 novembre.

«C’est attendu. Les gens nous appellent en septembre pour réserver [des produits]. Ça part tellement vite», confie Josée Caron, coordonnatrice à la Maison de la Famille.

Les participants auront à produire 350 tourtières, 75 pâtés végétariens, et 100 tartes sucrées d’érable. En nouveauté cette année; les cent douzaines de beignes seront troqués pour 50 gâteaux quatre-quarts au citron et aux cerises, puis 50 boîtes de fudges.

Les desserts semblent avoir la cote auprès de plusieurs, alors que les quantités sont déjà épuisées. «Les fudges, les gâteaux… Les tartes sucrées d’érable sont toutes vendues», précise Julie Bélanger, directrice générale à la Maison de la Famille.

«La main à la pâte» est une véritable tradition qui, au fil des années, a su s’implanter dans les foyers de la région. Cette 12e édition connait un succès fulgurant. «On n’a fait aucune publicité, jusqu’à maintenant, excepté sur les réseaux sociaux», mentionne Josée Caron. «On a téléphoné à ceux [et celles] qui avaient commandé l’année dernière, et on n’a même pas terminé.»

Dans quelques semaines, les étudiants et leurs enseignants amorceront la production. À travers cette activité de financement qu’est «La main à la pâte», les futurs professionnels auront l’occasion de mettre à l’épreuve leur savoir-faire, notamment en ce qui a trait à la production alimentaire en grande quantité.

«C’est plus qu’un moyen de financement pour nous. C’est vraiment une façon d’engager les étudiants […] Ça leur permet de développer des compétences, de participer à un projet de soutien communautaire», exprime Julie Bélanger.

L’activité de financement «La main à la pâte» permet à la Maison de la Famille du Grand-Portage d’amasser plusieurs milliers de dollars, et ce, annuellement. Cette somme aide l’organisme à poursuivre sa principale mission, soit celle d’accompagner les parents dans leurs rôles parentaux.

«Ça nous permet de soutenir nos activités, de toujours améliorer ce que l’on fait», explique Julie Bélanger. «On est dans une grande lancée à la Maison de la Famille. On a pleins de beaux projets.»

Pour cette 12e édition, Julie Bélanger tient à souligner la contribution de DuBreton et du Pavillon-de-l’Avenir, deux fidèles partenaires depuis les débuts de l’activité de financement. «On est vraiment chanceux de les avoir.»

Des tourtières sont toujours disponibles. Les personnes intéressées à s’en procurer peuvent contacter la Maison de la Famille du Grand-Portage au 418 860-4818, ou commander en ligne au www.mamaisondelafamille.org.