Le Bas-Saint-Laurent recevra l’événement Bienvenue Québec en 2025

Tourisme Bas-Saint-Laurent annonce la tenue de l’événement Bienvenue Québec au Bas-Saint-Laurent du 27 au 29 octobre 2025, une vitrine exceptionnelle pour la région. Ce grand rassemblement annuel de l’industrie du tourisme au Québec est piloté par la Fédération des transporteurs du Québec.

Il représente une occasion de rencontres, d’échanges et de développement des affaires pour toute l’industrie touristique québécoise. Près de 400 personnes sont attendues. Rappelons qu’en 2018, le Bas-Saint-Laurent avait accueilli l’événement avec succès pour la première fois.

«Nous l’avons déjà constaté en 2018, ce rassemblement d’envergure est une vitrine exceptionnelle pour le Bas-Saint-Laurent. En plus des retombées immédiates, nous avons l'opportunité de faire découvrir la destination aux acheteurs qui sont susceptibles de revendre la région ou d'ajouter des nouveautés à leurs forfaits. Nous avons à cœur d’offrir un accueil exceptionnel et d’en mettre plein la vue aux participants», commente Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

«Pour une deuxième fois de son histoire, Rivière-du-Loup accueillera en 2025 près de 400 délégués provenant des quatre coins de la planète pour la Bourse touristique Bienvenue Québec. Avec la collaboration des MRC du Bas-Saint-Laurent, c’est une véritable fierté de voir notre circonscription accueillir de nouveau le plus grand rassemblement d’acheteurs de l’industrie touristique dans la province», indique Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

Des acheteurs de partout dans le monde ainsi que des réceptifs et des voyagistes québécois, canadiens et américains seront sur place lors de l’événement Bienvenue Québec. La formule éprouvée de «speed meeting» génère plus de 8 000 rendez-vous d’affaires et plus de 56 M$ en transactions commerciales.

Sous la marque Bas-Saint-Laurent... Prendre le temps, cette édition mettra en lumière le savoir-faire d’artistes, d’artisans et les saveurs locales qui font la renommée de ce coin de pays, sans oublier les attraits majeurs de la région reconnue notamment pour ses couchers de soleil et la beauté de ses paysages. Toujours dans une perspective de développement durable, trois thématiques ont été retenues : Aventure et Nature, Vivre le Saint-Laurent, Vibrante et festive. Les détails de la programmation seront connus au début de l’année 2025.