Un festival western sera présenté à Trois-Pistoles en 2025

Un nouvel évènement qui rassemblera les amateurs de chevaux de la région se trame à Trois-Pistoles. Un festival western, affilié à l’Association équestre gymkhana de l'Est du Québec (AEGEQ), sera organisé du 6 au 8 juin 2025. Les préparatifs ont d’ailleurs déjà commencé.

L’initiative est née de Marie-Eve Dionne, native de Trois-Pistoles. Impliquée dans le hockey et aussi dans les sports équestres, elle s’est fait approcher par quelques personnes pour organiser cet évènement d’envergure.

Mme Dionne a des chevaux depuis plusieurs années. Sa fille compétitionne aussi dans des festivals. Il y a deux ans, cette dernière a changé de discipline et sa mère a décidé de courir avec elle, enchainant les compétitions à l’été 2024. Elle les a analysés afin de comprendre leur fonctionnement, les genres d’activités qu’on y retrouvait, notamment.

En juillet, elle s’est lancée et a enclenché le processus auprès de l’AEGEQ, la Ville et l’Association Chasse et pêche des Basques. Après avoir eu les confirmations, elle a monté un comité de huit personnes pour organiser l’évènement.

«À Trois-Pistoles, il n’y en a pas de festival», souligne la présidente de l’évènement. Elle désirait faire bouger sa ville et compétitionner chez elle. «Je me suis dit qu’on pourrait en faire profiter la population. Il n’y a jamais eu ce type d’activité dans Les Basques», confie-t-elle.

En plus, l’organisateur des tires de chevaux de Saint-Simon-de-Rimouski, Gilles Lamarre, greffera son activité au festival.

L’évènement aura lieu sur deux terrains adjacents. Ils se trouvent juste avant le camping municipal. Les travaux ont déjà débuté. «On est dans les préparatifs parce qu’il faut faire le manège cette année pour qu’il soit prêt pour l’année prochaine», explique Marie-Eve-Dionne.

Elle se réjouit du support démontré autant par les acteurs du milieu que les citoyens envers le festival.

Une annonce officielle sera effectuée dans les prochaines semaines. Le comité sera présenté, le logo du festival sera dévoilé, ainsi qu’une partie de la programmation d’activités, voire des compétitions lors d’une conférence de presse.