Passer un Halloween sécuritaire

Ce jeudi 31 octobre, des milliers d’enfants parcourront les rues de leurs villes et municipalités à travers le Québec pour la traditionnelle récolte de bonbons d’Halloween. Comme chaque année, les policiers seront présents pour assurer leur sécurité et celles de tous les usagers de la route.

La Sûreté du Québec rappelle l’importance pour tous, petits et grands, piétons ou automobilistes d’être attentif et de respecter le Code de la sécurité routière, ainsi que la signalisation, en tout temps. Pour les enfants, cela veut aussi dire de préférer un maquillage à un masque, de circuler en groupe, d’être visible et de toujours traverser les routes et rues aux endroits indiqués et appropriés.



Pour tous les conseils de sécurité de la SQ, il faut consulter la capsule SQtv Prévention à ce sujet au https://youtu.be/loOzIgs5AhY.