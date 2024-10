Des citoyens évacués de leur maison à Trois-Pistoles

Un couple de Pistolois a été évacué d’urgence de sa résidence à risque d’effondrement vers la fin du mois de septembre. Les propriétaires ont été pris en charge rapidement et relocalisés dans un appartement.

L’opération a été enclenchée, en collaboration avec la Ville, à la suite d’une visite de prévention pour vérifier divers équipements de sécurité tels que des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. «Les pompiers qui sont allés visiter le bâtiment se sont rendu compte qu’il y avait une problématique avec la structure», raconte le directeur du Service incendie de Trois-Pistoles, Raphaël Bastille.

La maison située sur la rue Jean-Rioux se trouve dans la moyenne d’âge du parc immobilier de la ville, soit entre 75 et 77 ans. Lors de leur visite, les pompiers ont remarqué que les plafonds de la maison étaient arrondis et qu’un mur extérieur était évasé. M. Bastille croit qu’un manque d’entretien au fil du temps serait à l’origine du dépérissement de la structure et l’aurait rendu instable.

La relocalisation du couple a été effectuée assez rapidement. «Pour assurer la sécurité immédiate des gens, ils ont été évacués dans l’après-midi, alors que la visite des pompiers s’est faite dans l’avant-midi», indique le directeur du Service incendie.

Les propriétaires de la résidence, âgés dans la soixantaine, ont été pris en charge par la Croix-Rouge, avant que Repaires BSL ne prenne le relais. «Ils étaient au courant que leur maison manquait d’entretien. C’était une maison familiale, donc ça leur a fait quelque chose de devoir partir, mais ils ont été très collaboratifs avec nous pour l’évacuation. Ils comprenaient le risque et le danger», assure Raphaël Bastille.

En raison des risques d’effondrement, la bâtisse a été condamnée. Des barrières entourent le bâtiment. Des affiches ont aussi été accrochées afin que personne ne trépasse le périmètre de sécurité, sous peine de sanction. Selon le directeur, l’option la plus envisageable, pour la suite des choses, serait la démolition de la maison.