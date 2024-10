Maxime Blanchette-Joncas confirme sa candidature aux prochaines élections fédérales

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a annoncé le 28 octobre qu’il déposera sa candidature dans la nouvelle circonscription fédérale de Rimouski–La Matapédia pour les prochaines élections. Il espèrera ainsi obtenir un troisième mandat comme député à Ottawa.

Fort de son engagement envers sa communauté et de sa passion pour le développement régional, le député souhaite représenter à nouveau les voix des citoyens et travailler à l’amélioration de la qualité de vie de sa région, aux côtés de son chef, Yves-François Blanchet.

Après 5 ans comme député fédéral, M. Blanchette-Joncas, qui se définit comme un «fier régionaliste convaincu», soutient avoir une vision claire et limpide de l'importance de cette qualité de vie en région, des besoins cruciaux qui s'y trouvent et des améliorations qui se doivent d’être faites pour attirer et retenir les gens sur le territoire.

Originaire de Rimouski, le député Blanchette-Joncas estime qu’il possède une connaissance approfondie des enjeux locaux et régionaux, ainsi que les défis auxquels font face les citoyennes et les citoyens de la nouvelle circonscription de Rimouski–La Matapédia. Avec une expérience solide en affaires et en gestion, il a à cœur, entre autres, de promouvoir des solutions innovantes pour soutenir les projets de la région, préserver le pouvoir d’achat et assurer les services publics en région.

L’élu fédéral soutient que ses cinq dernières années sur le terrain et ses nombreuses rencontres auprès des citoyens, des organismes et des entreprises, lui ont confirmé ce désir sincère de poursuivre le combat pour les gens du Bas-Saint-Laurent, pour un Québec fier et dignement représenté au Parlement.

«Je suis profondément attaché à ma communauté et je crois fermement que nous avons tous un rôle à jouer dans son avenir. Mon objectif est de bâtir des ponts entre les citoyens et les décideurs, afin que chacun puisse se faire entendre et que nos priorités locales soient clairement définies et entendues, et que les projets se réalisent», a déclaré le député.

Maxime Blanchette-Joncas compte également mettre l’accent sur la collaboration entre les différents acteurs de la région, qu’il s’agisse d’entrepreneurs, d’organisations communautaires ou de citoyens. En unissant les forces de tous, il est convaincu qu’il sera plus judicieux de relever ensemble les défis de demain, et de répondre aux enjeux qui interpellent réellement la communauté.