Élimination de la TPS sur les nouvelles habitations

Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, s’engage à abolir la taxe de vente fédérale (TPS) sur les nouveaux logements vendus à moins d’un million de dollars, s’il est élu aux prochaines élections fédérales. Ce dernier en a fait l’annonce le 28 octobre. Bernard Généreux, député de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup, déclare que cette mesure s’annonce profitable pour la circonscription, considérant que la très grande majorité des habitations sont «en deçà» de ce montant.

Cette décision vise à rendre l’accession à la propriété plus abordable tout en stimulant la construction de 30 000 nouveaux logements par an à l’échelle nationale. «Quand les conservateurs disent qu’ils veulent remettre de l’argent dans vos poches et non à Ottawa… c’est le meilleur exemple», ajoute M. Généreux. «En abolissant cette taxe, nous favorisons l’accès à des logements de qualité pour les familles de notre région.»

Concrètement, cette élimination de la taxe permettra, par exemple, d’économiser 15 000 dollars sur une habitation neuve (maison unifamiliale, condo) d’une valeur de 300 000 $.

De plus, Pierre Poilievre encourage les provinces à éliminer leur propre taxe de vente sur les nouveaux logements, permettant ainsi aux acheteurs de réaliser des économies supplémentaires. L’annonce du 28 octobre survient à un moment où le coût des logements a doublé sous le gouvernement libéral, rendant l’accession à la propriété hors de portée pour de nombreux Canadiens.

«Enfin, les jeunes familles de notre région auront la chance de s’offrir une maison grâce au fruit de leur travail acharné, un rêve qui redevient possible», conclut le député Bernard Généreux.