Le bénévole Christian Pelletier remporte le prix Dollard-Morin

L’engagement bénévole est primordial pour l’organisation et la tenue des activités de sport ou de loisir. La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, a remis le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin de la région du Bas-Saint-Laurent à Christian Pelletier.

Il a été récompensé pour sa participation exemplaire comme bénévole, notamment pour les Jeux du Québec, qui ont permis de faire rayonner les jeunes sportifs et toute la région du Bas-Saint-Laurent, a souligné la ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina.

En 1992, le ministère de l’Éducation a introduit les prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin afin de mettre en valeur les efforts des bénévoles et d’inciter d’autres concitoyennes et concitoyens à s’impliquer dans le développement de leur communauté. De plus, le prix Dollard-Morin vise aussi à souligner les actions des municipalités et des organismes qui soutiennent l’engagement bénévole.

«Au nom de l’ensemble des citoyens et citoyennes de la circonscription de Rivière‐du‐Loup–Témiscouata (y compris Les Basques), je tiens à remercier M. Pelletier pour sa contribution bénévole extraordinaire à notre milieu. Votre participation active à la vie de votre communauté profite à vos concitoyens et contribue de belle façon au dynamisme de notre collectivité», a commenté Amélie Dionne, députée de Rivière‐du‐Loup–Témiscouata.

La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, s’est jointe à la ministre Isabelle Charest pour féliciter M. Pelletier pour son engagement exceptionnel, et a profité de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui contribuent à rendre la région plus active et dynamique.