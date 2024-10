Éloïse Gendron-Mercure remporte le prix excellence académique de l’AQLM

Éloïse Gendron-Mercure, originaire des Laurentides et diplômée en Gestion et intervention en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup, a mis la main sur le trophée Otium remis par l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM).

Elle a reçu ce prix lors de la 25e édition de la Conférence annuelle du loisir municipal (CALM) qui s’est tenue plus tôt en octobre à Montréal sous le thème «Pour être eau devant de la vague». Le Cégep de Rivière-du-Loup voit ainsi sa huitième élève de ce programme remporter une distinction de l’AQLM.

ARTS VISUELS, GLOBETROTTEUSE ET LOISIR

À la suite de nombreuses expériences nomades, en Australie, dans les iles d’Hawaï, le Mexique, les États-Unis et l’Ouest canadien et divers emplois dans le domaine agricole, Éloïse Gendron-Mercure s’est inscrite en Gestion et intervention en loisir au Cégep de Rivière-du-Loup en 2021.

Pendant ses études, elle s'est distingué par sa maturité et son engagement, occupant divers rôles. Elle a été responsable des affaires sociales au comité des élèves en loisir, bénévole pour Cégeps en spectacle, et membre du comité socioculturel en charge des décors pour les évènements. Elle a également mis sur pied un comité pour créer une murale collective et apporté son soutien à l’intégration des nouveaux élèves lors des Rencontres cégep-secondaire.

Son intérêt pour le loisir municipal s'est renforcé grâce à une visite au service Loisirs et culture de la Ville de La Malbaie, où elle envisage de devenir une actrice de changement en s’impliquant auprès des communautés.

Durant ses études, Éloïse s'est distinguée par sa générosité, sa curiosité, son esprit critique et sa force tranquille. Son leadeurship a été salué dans le cours Animation et action collective, où son comité a organisé avec succès un symposium pour les élèves de première année. Elle a aussi excellé également lors de son stage terminal au Musée du Bas-Saint-Laurent, où elle a coordonné les animations des expositions.

À peine sa session terminée, Éloïse a décroché un poste pour l’été comme agente au Service des loisirs, de la culture et des communications pour la municipalité de Lac-Supérieur. Elle y est responsable du plan d’action des espaces sportifs, de la gestion du camp de jour, et de la promotion du programme ParticipAction pour les personnes à mobilité réduite, les nouveaux arrivants et les personnes à faible revenu.