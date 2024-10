Travaux ponctuels de réfection de chaussée à Saint-Antonin

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’il réalisera, à compter du 28 octobre, des travaux ponctuels de réfection de la chaussée sur l’autoroute 85, à Saint-Antonin. Cette intervention, prévue jusqu’au 1er novembre, nécessitera la fermeture de la chaussée en direction nord seulement, sur environ 3 km.

Ainsi, la circulation s’effectuera à une seule voie par direction, sur la chaussée en direction sud, entre les kilomètres 85 et 88. La sortie no 85 et l'entrée en provenance de la route de la Station, toutes deux en direction nord, seront donc fermées à la circulation. Un détour sera possible via la sortie no 89, la rue Principale, le chemin de Rivière-Verte et la route de la Station.

Ces travaux consistent à atténuer certains vallonnements formés au cours des dernières années. Ces tassements de sol constituent un phénomène normal, considérant le fait que certaines portions de l’autoroute dans le secteur de Saint-Antonin se trouvent dans des secteurs où il y a présence de tourbières. Dès le départ, il était su que des interventions ponctuelles seraient requises après la mise en service de l’autoroute, malgré les étapes de consolidation réalisées lors de la construction.

Le Ministère continue de surveiller de près la façon dont se comporte la chaussée dans ce secteur. D’autres interventions similaires auront lieu au cours des prochaines années, jusqu’à l’atteinte d’une stabilité complète et permanente. Soulignons par ailleurs que la formation de vallonnements dans ce secteur ne compromet en rien la sécurité des usagers de la route.

Rappelons que les dates et la durée de ces travaux pourraient être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers pour leur collaboration.

Afin de connaître les entraves en cours et à venir, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.