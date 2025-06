Travaux d’asphaltage sur l’autoroute 20

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’il procédera, dès cette semaine, à des travaux d’asphaltage de l’autoroute 20, à Rivière-du-Loup et à Cacouna. Ces interventions permettront d’améliorer le confort de roulement des usagers de la route.

Secteur de Rivière-du-Loup

Dès le 10 juin, les travaux auront lieu entre les échangeurs 503 (boulevard de l’Hôtel-de-Ville) et 507 (boulevard Cartier), entraînant une fermeture des voies en direction ouest. La circulation s’effectuera à contresens sur la chaussée opposée, à raison d’une voie dans chaque direction.

Les travaux se déclineront en deux phases d’environ trois semaines chacune :

Phase 1 : fermeture de la bretelle de sortie no 503 en direction ouest. Détour par la sortie no 496 (Notre-Dame-du-Portage), l’autoroute 20 en direction est ainsi que l’échangeur no 503.

Phase 2 : fermeture de la bretelle d’accès no 507 en direction ouest. Détour par la bretelle d’accès no 503 via la route 132. Les véhicules lourds devront emprunter la route 132 vers l’est, puis prendre la bretelle d’accès no 514 (Cacouna).

Secteur de Cacouna

Dès le 12 juin, le Ministère réalisera pendant environ une semaine des travaux sur la chaussée en direction ouest de l’autoroute 20, à la hauteur de la sortie 514 à Cacouna. La circulation sera déviée à contresens, sur la chaussée opposée et la bretelle de sortie en direction ouest sera fermée. Un détour sera mis en place sur la route 132, à partir des sorties 507 à Rivière-du-Loup ou 521 (route Moreault).

De la signalisation sera mise en place pour guider les usagers. Les dates de ces travaux pourraient être modifiées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie d’ailleurs les usagers pour leur collaboration.

Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.