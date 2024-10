Le député Maxime Blanchette-Joncas se réjouit du revirement majeur du gouvernement fédéral

Réagissant à l’annonce du premier ministre, Justin Trudeau, et du ministre fédéral de l’Immigration, Marc Miller, concernant la réduction à venir des seuils d’immigration permanente, le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Immigration, Alexis Brunelle-Duceppe, et le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, se réjouissent que le gouvernement ait enfin cédé, en grande partie suite aux demandes insistantes et répétées du Bloc et du Québec, même si du travail reste à faire pour atteindre des seuils acceptables pour le Québec.

«Après plus de 105 questions sur le thème de l’immigration posées par le Bloc Québécois en Chambre depuis le 30 janvier dernier, et après trois journées d’opposition sur le sujet, le gouvernement a enfin fini par céder à nos demandes. Le constat était clair et était dressé depuis longtemps : les limites de la capacité d’accueil du Québec sont dépassées, et les nouveaux arrivants sont les premiers à en payer le prix. Pour accueillir humainement les nouveaux Québécois et garantir une immigration réussie, une telle réduction des seuils était indispensable. On ne peut que se réjouir que le gouvernement ait finalement entendu raison face aux demandes du Bloc et du gouvernement du Québec», a souligné Alexis Brunelle- Duceppe.

«À présent, Ottawa doit consulter le Québec et les provinces pour déterminer la capacité d’accueil avant de fixer ses nouvelles cibles tel que le lui a enjoint la Chambre par l’adoption d’une motion du Bloc Québécois en février dernier. En effet, bien qu’on puisse se réjouir de ce pas en avant, cette annonce ne dispense pas le gouvernement de son obligation de consulter le Québec et ne règle pas l’enjeu de l’immigration temporaire ni de la répartition des demandeurs d’asile dont le Québec reçoit une part démesurée : 45% de l’ensemble des demandeurs arrivés au Canada», a poursuivi le porte-parole en Immigration du Bloc Québécois.

«Le Québec et le Bas-Saint-Laurent sont généreux et accueillants. Ce qu’on souhaite, et nous l’avons toujours répété : c’est que tous les nouveaux arrivants puissent être reçus de la bonne manière, à commencer par un accès au logement, aux services de santé, de garderie et d’éducation, et bien sûr à l’apprentissage de notre langue et de nos valeurs, afin de pouvoir s’intégrer pleinement chez nous, avec nous. On veut pouvoir intégrer notre monde comme il se doit, avec la dignité et le respect qu’on leur doit et nous continuerons à travailler en ce sens, jusqu’au bout», a conclu le député Maxime Blanchette-Joncas.