La campagne de vaccination automnale contre les virus respiratoires est lancée

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a amorcé au cours des derniers jours sa campagne de vaccination automnale contre les virus respiratoires.

Encore cette année, la prise de rendez-vous se fait via le site Clic Santé ou par téléphone en composant le 1-888-862-3487, et ce, du lundi au vendredi. Les cliniques de vaccination se tiennent dans les sites ci-dessous (voir le tableau) :

Les nouveaux vaccins contre la grippe et la COVID sont gratuits et fortement recommandés pour les personnes faisant partie des groupes à haut risque suivants : les personnes côtoyant les bébés de moins de six mois; les personnes résidant en centre d’hébergement et de soins de longue durée ou en résidence privée pour aînés ou vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables; les personnes âgées de 60 ans et plus; les personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique; les femmes enceintes; les travailleuses et les travailleurs de la santé; et les adultes vivant en région éloignée ou isolée.

Rappelons que la vaccination est le meilleur moyen de prévenir et de réduire les complications, les hospitalisations et les décès associés aux infections respiratoires. Les mesures de prévention comme le lavage des mains ou, en présence de symptômes, la limitation des contacts avec les autres personnes ou le port du masque lors d'interactions sociales permettent de limiter la propagation des virus et de mieux protéger les clientèles vulnérables.