Un atelier dédié à retrouver le calme en soi

L’organisme à but non lucratif Ensemble pour un Accès aux Ressources Marines organise une série d’évènements publics en novembre pour lancer sa démarche. Ces derniers auront lieu dans les villes de Gaspé, Matane, Saguenay, aux Îles-de-la-Madeleine, Carleton, Rimouski, Percé et Grande-Rivière. L’objectif est de dévoiler officiellement l’OBNL au grand ...