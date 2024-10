L’ancien élu des Basques André LeBlond n’est plus 

L’ex-maire de Notre-Dame-des-Neiges et préfet de la MRC des Basques, André Leblond, n’est plus. Il est décédé le 15 septembre à la Maison des aînés de Rimouski, à l’âge de 79 ans.

Né le 7 mars 1945, André LeBlond a marqué sa communauté par son engagement et son dévouement sur une carrière politique de près de 30 ans. Il a été maire de Notre-Dame-des-Neiges pendant plus d’une décennie de 1989 à 1999, puis de 2013 à 2017. Il a également exercé les fonctions de préfet de la MRC des Basques de 1992 à 2009, contribuant à de nombreuses initiatives locales et régionales.

En 2009, lors de son retrait de la politique active, il avait retenu la «concertation des organismes établie dans la MRC des Basques» comme un élément marquant de sa carrière à titre de préfet. «J’ai donné mon meilleur», avait-il partagé à Info Dimanche.

Agriculteur et pisciculteur de métier, André LeBlond était également reconnu pour son esprit novateur, sa créativité et sa grande capacité à inventer de nouveaux outils et méthodes. Son génie, son engagement social et communautaire, ainsi que ses grandes qualités humaines laissent un héritage durable, ont écrit ses proches dans un avis de décès.

HOMMAGE

La famille organise une cérémonie hommage le samedi 2 novembre à 13 h 30, à La Riveraine, 10 Rue de l'Église, à Rivière-Trois-Pistoles. Les proches, amis, collègues, ainsi que les amis de la famille et de ses membres sont conviés à s’y joindre.