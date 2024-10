La PME est essentielle à la vitalité des régions, clame Bernard Généreux 

À l'occasion de la 45e édition de la Semaine de la PME, Bernard Généreux, député de Montmagny – L’Islet – Kamouraska – Rivière-du-Loup, a souhaité rendre hommage et mettre en lumière le rôle crucial des petites et moyennes entreprises (PME) dans la région. Les entrepreneurs, malgré les défis croissants, continuent de faire vivre les communautés et de contribuer à la prospérité économique régionale.

«Malheureusement, sous le gouvernement libéral actuel, les PME sont freinées par des taxes excessives et des politiques qui alourdissent inutilement leur fardeau» a affirmé Bernard Généreux. «Les propriétaires de PME doivent déjà consentir à de nombreux sacrifices, que ce soit en termes d'heures de travail ou de décisions financières difficiles, et il est inadmissible que le gouvernement en place les pénalise davantage.»

Les PME incarnent l’esprit d’entreprise qui fait partie de l’ADN des Canadiens. «Leur succès est directement lié à la prospérité de nos régions, du Québec et de tout le Canada», a-t-il ajouté. Pourtant, de nombreux entrepreneurs ont aujourd'hui l'impression que le travail ne paie plus.

«Face à cette situation, un gouvernement conservateur se concentrera à alléger le fardeau fiscal des PME et à établir un environnement où leur travail est récompensé, plutôt que freiné. Nous voulons un avenir où les entrepreneurs peuvent prospérer et continuer de générer des emplois dans nos régions.»