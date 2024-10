Les Chevaliers de Colomb de Trois-Pistoles inaugurent la salle Hector-Jean

L’ex-maire de Notre-Dame-des-Neiges et préfet de la MRC des Basques, André Leblond, n’est plus. Il est décédé le 15 septembre à la Maison des aînés de Rimouski, à l’âge de 79 ans. Né le 7 mars 1945, André LeBlond a marqué sa communauté par son engagement et son dévouement sur une carrière politique de près de 30 ans. Il a été maire de ...