Une nouvelle initiative pour l’accès citoyen aux ressources marines

L’organisme à but non lucratif Ensemble pour un Accès aux Ressources Marines organise une série d’évènements publics en novembre pour lancer sa démarche. Ces derniers auront lieu dans les villes de Gaspé, Matane, Saguenay, aux Îles-de-la-Madeleine, Carleton, Rimouski, Percé et Grande-Rivière. L’objectif est de dévoiler officiellement l’OBNL au grand public.

Lors des évènements de lancement, les participants auront l’occasion d’en apprendre davantage sur l’origine de la démarche grâce à une présentation, de rencontrer certains membres fondateurs et/ou bénévoles de l’OBNL, de découvrir les actions à venir, de tester leurs connaissances lors d’un quiz interactif, et de partager leurs opinions lors d’une discussion ouverte.

Ensemble pour un Accès aux Ressources Marines vise à démocratiser l’accès citoyen aux ressources marines, tout en respectant l'environnement et en concertation avec les acteurs du milieu.

Le projet se veut rassembleur et se base sur des principes d’autonomie alimentaire, de sécurité alimentaire, d’accès équitable entre les différences provinces du Canada et du droit à l’accès citoyen aux ressources marines. La démarche tiens aussi sa légitimité de la politique-cadre sur les pêches récréatives au Canada qui stipule que : «Le ministère des Pêches et des Océans doit fournir des occasions de pêche récréative durable dans le cadre de plans de gestion intégrée conformes à ses politiques».

Ensemble pour un Accès aux Ressources Marines est :

Un projet social, économique et environnemental pour contribuer à la résilience alimentaire des résidents des territoires côtiers du Québec;

Pertinent dans un contexte où l’application actuelle de lois fédérales, n’accorde pas les mêmes droits aux citoyens résidents des territoires côtiers du Québec et à leurs vis-à-vis canadiens;

Pertinent dans un contexte où les Québécois et Québécoises, de façon accentuée en territoires côtiers, n’ont pas toujours la capacité de s’alimenter adéquatement, avec des produits frais et de qualité;

Pertinent dans un contexte historique de perte de biodiversité marine, occasionnée, entre autres, par les changements climatiques, par la pression des pêches commerciales et par le manque de diversité des sources d’informations servant à établir les politiques des pêches dans les eaux à marées québécoises.

L’OBNL a pour objectif de rassembler les québécois autour de cet enjeu important. La perte de l’accès citoyen aux ressources marines a un impact direct sur la détérioration du patrimoine culturel du Québec et de l’identité québécoise.

Ensemble pour un Accès aux Ressources Marines est officiellement enregistré depuis le 2 mai 2023 à Gaspé, mais la démarche a commencé à être idéalisé en 2020. La démarche est diffusée publiquement depuis quelques semaines et compte déjà une centaine de membres. L’OBNL est financé par ses membres, les dons et les implications bénévoles. Le plus grand partenaire de la démarche est la Fédération québécoise de chasseurs et pêcheurs qui est un membre corporatif et activement impliqué.

Pour en savoir plus sur Ensemble pour un Accès aux Ressources Marines et ses événements à venir, il est possible de suivre l’OBNL sur ses réseaux sociaux.