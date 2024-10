Maxime Blanchette-Joncas trace un bilan de ses cinq dernières années

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, souligne son 5e anniversaire à titre de député de la circonscription depuis sa toute première élection du 21 octobre 2019. Pour l’occasion, il dresse un bilan positif des réalisations obtenues dans la circonscription ainsi que des gains pour les dossiers d’envergure nationale.

Le 21 octobre 2019, Maxime Blanchette-Joncas, jeune candidat bloquiste, remporte la victoire et devient, avec près de 38 % des votes, le plus jeune député élu dans l’histoire de la circonscription. Il ramène donc la circonscription de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques aux mains du Bloc Québécois après 8 ans de règne néo-démocrate. Lors de l’élection de 2021, c’est une autre victoire pour Maxime Blanchette-Joncas, qui est réélu avec 49 % des voix. Encore une fois, il se démarque avec la plus haute augmentation du nombre de voix l’appuyant, parmi l'ensemble des députés réélus du Bloc Québécois.

RÉALISATIONS EN CIRCONSCRIPTION

Les cinq dernières années ont été marquées par la pandémie de la COVID-19. Parmi ses réalisations en circonscription, M. Blanchette-Joncas cite notamment, pour 2020, un premier financement de 3 M$ octroyé au Théâtre du Bic pour l’agrandissement du bâtiment, ainsi que la création d’une station de recherche en acoustique marine dans l’estuaire du Saint-Laurent à l’aide d’un investissement de 2,5 M$.

Il souligne également, pour 2021, l’obtention d’un premier financement de 1,9 M$ pour des travaux de réfection et de modernisation du Vieux-Théâtre de Saint-Fabien.

Pour 2022, le député évoque l’ouverture d’un Bureau des passeports à Rimouski, avec service en 10 jours, le tout premier de l’Est-du-Québec. Depuis son ouverture, près de 10 000 Bas-Laurentiens et Gaspésiens ont pu profiter du service expéditif en 10 jours. 98 % des demandes traitées de 2022 à aujourd’hui ont été résolues à l’intérieur du délai prescrit. Précédemment à ce gain important pour la région, il a pu soutenir de nombreux Bas-Laurentiens dans l’attente de leurs passeports afin de faire accélérer le processus de réception durant la crise des passeports du printemps 2022. M. Blanchette-Joncas mentionne aussi un deuxième financement de 500 000 $ octroyé dans les travaux d’agrandissement du Théâtre du Bic.

Pour 2023, Maxime Blanchette-Joncas rapporte l’obtention d’un financement historique de 154 M$ pour l’UQAR et ses partenaires afin de réaliser de la recherche sur l’océan et le climat.

Enfin, pour 2024, le député souligne la construction de 324 nouveaux logements abordables à Rimouski, avec le soutien d’une subvention gouvernementale de 64,3 M$. Il soutient également un dénouement heureux dans l’impasse du dossier très médiatisé de Simon Croz, menacé d’expulsion du pays, malgré sa présence au Québec depuis 7 ans, et sa contribution importante pour notre société et notre culture régionale. Après presque un an, en situation de détresse et sans nouvelles d’Immigration Canada (IRCC), les efforts déployés par le député ont permis un dénouement très attendu lorsque M. Croz a reçu son permis de travail, à la suite de la mobilisation #UnisPourSimon.

Rappelons qu’en plus de son rôle de député de la circonscription Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas s’est vu confier les responsabilités de porte-parole en matière de sciences et d’innovation, ainsi que de la voie maritime du Saint-Laurent par le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet. Il agit aussi à titre de vice-président du comité permanent de la science et de la recherche de la Chambre des communes. À cet effet, le bilan de ses réalisations à Ottawa depuis 2021 est assurément digne de mention.

Maxime Blanchette-Joncas ne s’en cache pas ; il a pris énormément d’expérience au cours des cinq dernières années. Il connaît les enjeux de sa circonscription et souhaite continuer ardemment à soutenir les gens et les organisations de la région, dont les besoins sont manifestement grandissants année après année.

«En 2019, il y a cinq ans, les gens de ma circonscription m’ont accordé leur confiance, et ils ont encore cru en moi, et ça, c’est précieux. Je souhaite les remercier sincèrement pour leur appui. C’est pour moi un privilège de les représenter au Parlement, comme régionaliste, de les aider, de les défendre et de trouver les solutions qu’ils méritent afin de protéger les services en région. On continue!», conclut le député Maxime Blanchette-Joncas.