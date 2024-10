Dans un monde où le désordre s’infiltre et embourbe notre quotidien, chaque recoin encombré semble ajouter au chaos et à la cacophonie ambiante. Mais imaginez une vie où tout est à sa place, où l’espace respire et l’esprit s’allège… Ce principe d’organisation des espaces est justement au cœur d’une jeune entreprise, AM Organisation, lancée en janvier dernier par Alyson Malenfant, une «première du genre au Bas-Saint-Laurent».

«Faire du ménage dans notre espace, c’est faire du ménage dans notre tête en même temps. On fait le tri dans nos choses. On dirait que c’est plus clair, après, dans notre tête», soutient-elle. «L’environnement dans lequel on vit a beaucoup d’impact sur comment on va se sentir. Donc, je pense vraiment que ça peut améliorer le bien-être d’une personne, qu’elle soit bien, chez elle, avec l’organisation.»

À travers son entreprise, la jeune entrepreneure et maman de 25 ans souhaite aider les gens à se simplifier la vie, en proposant des services professionnels de désencombrement, d’organisation des espaces et de rangement. «Tout ce qui va toucher à l’organisation des espaces d’une maison, que ce soit la cuisine, le garde-manger, la salle à manger. Ça peut être le salon, la salle de bain. Partout où est-ce qu’il peut avoir du rangement, et où est-ce qu’il y a un besoin de rangement, c’est là que j’interviens.»

Alors qu’elle était enceinte de son premier enfant, en 2023, Alyson Malenfant a décidé de s’inscrire au programme «Lancement d’une entreprise» du Centre de formation professionnelle Maurice-Barbeau. Ne sachant pas trop sur quelle thématique se pencher, elle explique que la série «The Home Edit» sur Netflix a grandement influencé son choix. C’est donc en «Organisation des espaces» qu’elle a suivi une formation de 14 semaines, à distance.

«La partie entrepreneuriale m’intéressait, mais c’était surtout de venir en aide aux gens», raconte-t-elle. «J’ai remarqué à quel point une maison rangée, bien organisée, m’apaisait mentalement. C’est facile de se retrouver, le quotidien est simplifié.»

Alyson Malenfant reconnait l’impact positif qu’ont eu les différentes techniques d’organisation des espaces sur sa santé mentale. «Je me suis dit… Pourquoi ne pas aider d’autres personnes? Les mamans, les familles qui, parfois, ont de la difficulté à organiser leur environnement. Avec des enfants, on accumule rapidement beaucoup de choses.»

«La vie va tellement vite. Les gens veulent du temps avec leur famille, du temps de qualité. Ils ne veulent pas passer leur temps à faire du ménage et à ramasser toutes les affaires qui trainent. Il y a ce côté-là aussi, d’avoir le temps, mais pour ce qui est vraiment important.»

Que ce soit à domicile ou à distance, Alyson Malenfant accompagne ses clients tout au long du processus. Par le désencombrement, elle les amène à revoir leur consommation, et à cerner leurs réels besoins. L’étape de l’organisation est beaucoup plus facile, une fois toutes les «choses superflues» éliminées.

Cette dernière propose également des services-conseils aux personnes qui souhaitent organiser leurs propres espaces de manière autonome. Elle leur suggère un plan personnalisé avec des idées de rangement, de même que divers outils et astuces. «C’est comme un pas-à-pas pour quelqu’un qui voudrait le faire soi-même, et acquérir des connaissances.»