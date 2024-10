Avantis Coopérative remet 2 750$ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Avantis Coopérative a remis 2 750$ à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, le 20 septembre, grâce aux dons amassés lors de sa campagne Coopère-Don qui s’est tenue du 1er mai au 30 juin.

La coopérative organisait sa campagne pour la troisième année. Elle permet de contribuer au dynamisme des collectivités où elle est établie tout en soutenant ses organismes.

La population était invitée à acheter des produits ciblés dont une partie des profits récoltés serait remis en don aux travailleurs de rang, aux établissements de santé et aux maisons de la famille de la région. De plus, la vente de vêtements et la possibilité du don par retenue salariale ont été ajoutées pour cette édition. En tout, ce sont 71 000 $ qui ont été distribués cette année.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup tient à remercier Avantis Coopérative pour cette initiative. «Il nous fait chaud au cœur de savoir que les entreprises et coopératives de notre région ont à cœur la santé de notre communauté», a mentionné l’organisation.

Les personnes qui veulent contribuer à améliorer les soins et les services de santé offerts dans la région peuvent faire un don à la fondation en se rendant sur son site web : santerdl.ca.