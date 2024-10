Belle participation aux cliniques de passeports de Bernard Généreux

Les récentes cliniques de passeports tenues par Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, ont attiré de nombreux citoyens. Organisées les 16 et 18 octobre à Rivière-du-Loup et Montmagny, elles ont permis de traiter plus de 650 demandes de passeports.

M. Généreux se réjouit du succès des cliniques de passeports année après année. «Cela démontre l'importance de rendre ces services accessibles localement», affirme-t-il. Le député remercie son équipe et les bénévoles qui ont contribué au bon déroulement des cliniques, ainsi que les participants qui étaient organisés et préparés.« Ensemble, nous facilitons les démarches administratives pour nos concitoyens», a-t-il souligné Bernard Généreux.

Pour ceux qui n’ont pas pu participer, M. Généreux rappelle qu’il est toujours possible d’obtenir de l’aide à ses bureaux de Rivière-du-Loup et de Montmagny. Il rappelle que son personnel offre également plusieurs autres services fédéraux, qu'il s'agisse de dossiers d’assurance-emploi, d’immigration, de sécurité de la vieillesse ou de questions relatives à l’Agence du revenu du Canada.