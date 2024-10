Le premier Gala de reconnaissance de l’ACA au Bas-Saint-Laurent

Du 21 au 25 octobre, à l’occasion de la 23e édition de la Semaine nationale de l’action communautaire autonome (SNACA), les organismes d’action communautaire autonome (ACA) s’affichent et s’affirment d’un bout à l’autre du Québec sous le thème «Nous sommes communautaires autonomes».

La Table régionale des organismes communautaires (TROC) du Bas-Saint-Laurent mettra en lumière les organismes membres lors du premier Gala de reconnaissance de l’ACA au Bas-Saint-Laurent, soit le vendredi 25 octobre prochain, dernier jour de la SNACA. L’événement, qui devrait réunir près de 150 personnes à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup dès 17 h, s’inscrira également dans le cadre du 30e anniversaire de la TROC du Bas-Saint-Laurent. À l’image des organismes communautaires autonomes, le gala se voudra alternatif, non compétitif et axé sur le collectif. Il sera animé tout en poésie par l’autrice et artiste littéraire de La Mitis, Stéphanie Pelletier, et succédera à un cocktail de l’ACA où sera dévoilée l’exposition itinérante du Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) «Nos luttes nos victoires».

«Nous souhaitons, par ce gala, célébrer et reconnaître toute l’importance des organismes d’action communautaire autonome et reconnaître toute l’importance des personnes qui portent ces organismes avec engagement et professionnalisme. Trop souvent invisibles et encore peu reconnus à leur juste valeur, les organismes communautaires autonomes démontrent une force d’agir incroyable. Ils sont indispensables au bien commun et au mieux-être de nos collectivités et on se doit de les mettre en lumière en ces temps difficiles! Les reconnaître à leur juste valeur, c’est aussi leur permettre d’agir avec fierté pour qu’ils puissent continuer d’être des gardiens du filet social, des moteurs d’inclusion et des acteurs incontournables du développement social et économique de notre région!», exprime la coordonnatrice de la TROC, Émilie Saint-Pierre.

Le premier Gala de reconnaissance de l’ACA au Bas-Saint-Laurent offrira une occasion de comprendre et de mesurer toute l’importance de l’apport des organismes de la région à ce grand mouvement communautaire autonome.