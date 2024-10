Deux chars allégoriques de Noël chez nous à l’encan

Un dernier clou est planté dans le cercueil de Noël chez nous alors que la Ville de Rivière-du-Loup annonce la liquidation des actifs de la corporation de gestion de cette grande fête dans le but d'en finaliser la dissolution. L'encan aura lieu le 3 novembre prochain, à 13 h, sur le site de l’ancien écocentre, au 100, rue Delage.

Deux chars allégoriques montées sur des remorques à foin, des chapiteaux et de nombreux accessoires décoratifs, comme des arbres de Noël et des casse-noisettes géants, figurent parmi les articles disponibles. La vente-débarras permettra d’offrir une seconde vie à ces articles, tous en bon état, et d’égayer des foyers à l’approche des Fêtes.

«Il s’agit d’une chance pour les personnes les plus nostalgiques de rapporter à la maison le souvenir d’un événement qu’ils ont aimé et fréquenté et de se procurer des décorations pour leur domicile ou leur commerce à des prix de liquidation», exprime Valérie Gauthier, porte-parole du comité de dissolution et directrice du Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup.

La vente-débarras sera dirigée par l’encanteur professionnel Jean-Yves Roy. Seuls les paiements en argent comptant seront acceptés. La Ville de Rivière-du-Loup souligne que les recettes seront versées à un organisme du milieu, dont la mission ressemble à celle de Noël chez nous, mais sans les identifier.

NOËL CHEZ NOUS

Rappelons que c'est en octobre 2023 que la Ville de Rivière-du-Loup, la MRC de Rivière-du-Loup et Tourisme Rivière-du-Loup ont annoncé avoir pris la décision de mettre officiellement fin aux activités de Noël chez nous et de dissoudre la corporation de gestion et ses actifs.

En 2022, Noël chez nous avait changé de mouture, et de nom, pour devenir «Rivière-du-Loup en fêtes» et instaurer le marché à l'église de Saint-Ludger. Un changement qui n'avait pas convaincu l'un des bâtisseurs de Noël chez nous, Hervé Hodgson.

«[...] Ce n’était plus pareil, on ne retrouvait plus le même sentiment d’appartenance», avait confié M. Hodgson, que plusieurs connaissent sous le surnom Ti-Père. Ce dernier avait notamment pointé le manque de relève. «La Ville est encore partenaire, mais elle ne peut pas prendre le leadership. Ça prend une équipe, et il n’y en a pas.»

Parmi les éléments ayant mené les membres du comité à mettre Noël chez nous sur la voie d'arrêt, on retrouve les couts reliés aux équipements et la location d’espace d’entreposage.

Lancé en 2006, les festivités des Fêtes, la grande parade et le marché de Noël ont fait partie de la vie des Louperivois depuis plus de 17 ans. La pandémie aura toutefois mis en relief un manque important de bénévoles et d’autres défis organisationnels, qui se sont finalement avérés insurmontables.