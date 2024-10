À la recherche de bâtiments à Kamouraska pour accueillir des œuvres d’art public

Le Centre d’action bénévole des Seigneuries invite les personnes proches aidantes à rejoindre son groupe de soutien, un espace d’échange, de partage et de solidarité destiné à ceux et celles qui accompagnent un proche aîné. Ce groupe est ouvert à toutes les personnes qui apportent un soutien quotidien à un proche (parent, conjoint, ami, etc.) en ...