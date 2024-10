Premier Tech poursuit son expansion en France en s’implantant à Montbrison en région Auvergne-Rhône-Alpes. En plus d’augmenter sa capacité manufacturière, ce nouveau site destiné à la production et à la commercialisation de solutions durables d’assainissement et de récupération d’eau de pluie viendra soutenir la croissance de son groupe d’affaires Eau et Environnement et renforcer ses liens avec le marché français.

«L’ouverture de ce nouveau site s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Premier Tech et sa volonté de livrer toujours plus de valeur à ses clients. Le nouveau site servira de point d’affaires stratégique pour le groupe, sa position géographique idéale permettra d’amplifier sa couverture du marché régional et national tout en facilitant les échanges avec les partenaires et clients locaux», affirme Yann Nedellec, directeur principal ventes – développement des affaires pour Premier Tech Eau et Environnement en France.

Premier Tech peut compter sur l’appui de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui contribue à hauteur d’un peu plus 130 000 € pour le développement de son site manufacturier à Montbrison.

«Dans le cadre de son programme Pack relocalisation, la Région Auvergne-Rhône-Alpes est fière d’avoir soutenu Premier Tech Eau et Environnement pour son projet d’usine de fabrication de systèmes d’assainissement non collectif (ANC) durable à Montbrison qui créera près de 10 emplois. À la Région, nous soutenons depuis longtemps les projets ayant la vocation de faire revenir les entreprises sur notre territoire, et grâce à notre Plan de relocalisation de 1,2 milliard d’euros nous sommes définitivement passés à la vitesse supérieure. Il comprend différents aspects liés à la formation, bien sûr, mais également au développement de méthodes de production innovantes, digitalisées et robotisées permettant à nos industries d’être compétitives dans le marché. La Région Auvergne-Rhône-Alpes agit et met tout en place pour maintenir la production et les emplois sur son territoire», a indiqué Stéphanie Pernod 1ère Vice-Présidente déléguée à l’économie, à la relocalisation, à la préférence régionale et au numérique.

«Au-delà de l’installation de l’entreprise sur le territoire et de la création d’emplois, nous sommes particulièrement attentifs à Loire Forez aux innovations en matière d’assainissement, collectif ou individuel, toujours dans l’optique d’une meilleure préservation et protection de la ressource en eau», a tenu à souligner Thierry Hareux, vice-président délégué à l’assainissement et aux eaux pluviales.

Le site de Montbrison est à la fois composé d’une usine de production et d’un point de service qui lui permettent de centraliser l’ensemble du processus de fabrication, tout en maintenant une proximité directe avec les clients. À terme, l’objectif de Premier Tech Eau et Environnement est d’étendre ce modèle d’affaires à d’autres sites sur le territoire français.

«En renforçant sa présence sur le marché français, Premier Tech étend ses activités tout en se rapprochant de ses clients. Cette proximité lui permettra de créer des relations encore plus étroites et ainsi d’offrir une Expérience client optimisée, tout en réduisant les délais de livraison et l’empreinte GES liée aux transports», souligne Julien Gilles, directeur principal opérations de Premier Tech Eau et Environnement en France.

Pour plus d’informations, il est possible de visiter le www.premiertechaqua.com/fr-ca.