Invitation au groupe de soutien pour proches aidants du CAB des Seigneuries

Le Centre d’action bénévole des Seigneuries invite les personnes proches aidantes à rejoindre son groupe de soutien, un espace d’échange, de partage et de solidarité destiné à ceux et celles qui accompagnent un proche aîné.

Ce groupe est ouvert à toutes les personnes qui apportent un soutien quotidien à un proche (parent, conjoint, ami, etc.) en situation de handicap, de maladie ou de perte d’autonomie.

Être proche aidant peut être une expérience enrichissante, mais aussi source de stress, d’épuisement et de solitude. Ce groupe est conçu pour offrir un espace bienveillant aux personnes proches aidantes où elles pourront partager leur ressentis, échanger des conseils, et trouver du soutien auprès de personnes qui vivent des situations similaires.

Les rencontres du groupe de soutien pour proches aidants du CAB des Seigneuries débuteront en novembre, et auront lieux aux deux semaines pour une durée de 15 semaines. Les moments et le lieu seront décidés plus tard en fonction des besoins des proches aidants.

Les personnes intéressées à rejoindre ce groupe peuvent contacter Myriam Pelletier, intervenant communautaire soutien aux proches aidants d’aînés, au 418 867-3130 poste 4.

Les places sont limitées à 8 personnes afin de garantir un cadre intime et personnalisé.