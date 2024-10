Nombre d’élus à Notre-Dame-des-Neiges : la réflexion se poursuit 

La tenue d’une consultation publique aura finalement fait cheminer la réflexion des élus de Notre-Dame-des-Neiges vis-à-vis la possibilité de réduire la taille de leur conseil municipal en vue des prochaines élections générales de 2025. Ils se donnent encore quelques semaines avant de prendre une décision finale dans ce dossier.

La semaine dernière, Info Dimanche rapportait que la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges envisageait de bénéficier d’une nouvelle disposition du projet de loi 57 permettant aux municipalités de moins de 2 000 habitants de réduire la composition de leur conseil municipal à quatre membres au lieu de six.

Il s’agissait, selon les élus, d’une avenue intéressante, à une époque où les candidats aux élections sont moins nombreux et où la tenue d’une élection partielle est couteuse.

Or, la tenue d’une consultation publique obligatoire, le 15 avril, a permis aux conseillers de prendre un pas de recul sur la question. Ils ont décidé de ne pas adopter le règlement tout de suite, mais plutôt de se donner un temps de réflexion supplémentaire.

«Nous avons eu une très belle séance qui aura amené de beaux échanges», a souligné le maire, Jean-Marie Dugas.

Selon lui, les élus eux-mêmes ont bénéficié d’un peu plus de temps, ces derniers jours, pour se faire une tête sur la question. Ils ont aussi accueilli les commentaires de quelques citoyens qui ont participé à la consultation publique.

«Chacun s’est exprimé et le message qui est revenu souvent c’est qu’être six [élus] peut amener une force supplémentaire et une divergence d’opinions intéressante», a mentionné Jean-Marie Dugas.

«Actuellement, les options sont partagées. J’ai l’impression que les élus pourraient opter pour le statu quo, mais la décision officielle n’est pas encore prise», a-t-il confié.

Initialement, la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges envisageait d’aller de l’avant avec un règlement non pas pour économiser sur les salaires de deux élus, mais plutôt pour s’ajuster à la difficulté des petites municipalités à pourvoir tous les postes de leur conseil municipal lors d’élections générales ou partielles.

Cet été, deux postes étaient vacants à Notre-Dame-des-Neiges. Si l’un d’eux a été comblé par acclamation, une élection partielle a été nécessaire pour pourvoir le deuxième siège. Le maire n’a pas caché que des démarches préalables ont été nécessaires pour assurer la présence de candidats en lice. Le processus ne s’est pas fait sans effort.

Les municipalités qui souhaitent réduire leur nombre de conseillères et conseillers en vue de l’élection générale de 2025 doivent répondre à certains critères. Elles doivent avoir moins de 2000 habitants, mais aussi ne pas avoir un territoire divisé en districts électoraux.

Si elles vont de l’avant, elles devront adopter leur règlement au plus tard le 31 décembre 2024. Les élus de Notre-Dame-des-Neiges disposent ainsi encore de quelques semaines pour statuer officiellement.