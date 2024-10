Avenir de la traverse : Mario Bastille à court de patience 

Inspirée par la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se tiendra du 21 au 27 octobre prochains, la Ville de Rivière-du-Loup propose une programmation d’activités visant à encourager les citoyens et citoyennes à réduire leurs déchets à la source et à consommer de façon plus responsable. UN TOUR GUIDÉ DANS NOS VIDANGES Chaque ...