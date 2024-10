Repenser nos poubelles, une activité à la fois

Inspirée par la Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se tiendra du 21 au 27 octobre prochains, la Ville de Rivière-du-Loup propose une programmation d’activités visant à encourager les citoyens et citoyennes à réduire leurs déchets à la source et à consommer de façon plus responsable.

UN TOUR GUIDÉ DANS NOS VIDANGES

Chaque Louperivois jette en moyenne 204 kg de matières résiduelles dans son bac noir par année, ce qui veut dire que 11 tonnes de déchets sont produites chaque jour par l’ensemble des citoyens. Si la gestion de nos déchets nous semble banale, elle nous coûte collectivement plus d’un demi-million de dollars en enfouissement par année, uniquement pour le volet résidentiel. Comme il faut parfois le voir pour le croire, rien de mieux qu’une visite au cœur de notre cimetière de la consommation!

Ainsi, le jeudi 24 octobre, la population est invitée à monter à bord d’un autobus et à participer aux tout premiers tours guidés du Lieu d’enfouissement technique (LET), là où nos déchets ultimes finissent leur vie utile mais existeront néanmoins pour l’éternité. Animées par le responsable du LET, un spécialiste de la gestion des déchets pour qui la protection de l’environnement est une préoccupation constante, ces visites de deux heures, à haute valeur pédagogique, permettront aux participants de tout savoir sur la gestion des déchets, dans le but de réaliser ensuite une introspection sur la gestion de leurs propres poubelles. Une activité beaucoup moins bucolique qu’une cueillette de pommes au verger, mais une expérience néanmoins marquante, parfois bouleversante, qui ébranlera les habitudes des passagers et leur fera prendre conscience de l’état de la planète.

Les places étant limitées, les personnes intéressées doivent s’inscrire à la visite du matin ou de l’après-midi à VilleRDL.ca/InscriptionLoisirs. Les autobus partiront à 9 h 30 et 12 h 30 du stationnement de l’église Saint-Patrice.

RÉPARATION ET RÉFLEXION

Un atelier de réparation de petits appareils au fablab Fabbulle du Cégep de Rivière-du-Loup (19 octobre), une vente de livres usagés à la bibliothèque Françoise-Bédard (toute la semaine) et une Heure du conte, spéciale écolo, en collaboration avec l’entreprise locale Pure (le 25 octobre), seront aussi au programme.

De plus, les amateurs d’art y trouveront leur compte avec le vernissage, le 23 octobre au Café créatif de la Maison de la culture, de l’exposition de Grégoire Martin, réalisée à partir de déchets recueillis sur les berges du Saint-Laurent. Le dimanche 27 octobre, toujours à la Maison de la culture, un programme double de films documentaires (La terre vue du cœur et L’océan vu du cœur) fera enfin réfléchir les cinéphiles sur l’état de la planète, en partageant la vision et les solutions du regretté astrophysicien Hubert Reeves.

Le calendrier complet peut être téléchargé à VilleRDL.ca/SQRD.