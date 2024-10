Le Défi Chaîne de vie célèbre son 10e anniversaire

Dans le cadre de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, le 17 octobre, des centaines de personnes en lien avec la chaîne de vie, de l’éducation à la transplantation, se réuniront aux quatre coins de la province pour gravir des montagnes et envoyer un message d’espoir aux 853 personnes en attente d’une greffe au Québec.

Toute la population est invitée à se joindre au mouvement en participant à l’événement. Pour son 10e anniversaire, ce défi se tiendra sous la présidence d’honneur du philanthrope Jean-Pierre Léger. «Appuyer Chaîne de vie, c’est soutenir la mission éducative du don d’organes et de tissus en milieu scolaire. En étant éduqués à cet enjeu vital, les jeunes peuvent prendre une décision libre et éclairée et, ainsi, devenir des ambassadeurs de la discussion en famille», estime le vice-président de la Fondation Famille Léger, partenaire de l’organisme depuis 2019.

UN DÉFI PRÈS DE CHEZ VOUS

Au Bas-Saint-Laurent, le Défi Chaîne de vie se tiendra le 20 octobre, au mont Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-de-Rioux. La sergente Marie-Josée Dubé-Gamache, coordonnatrice locale de police de proximité pour le Centre de service de Rimouski-Neigette de la Sûreté du Québec, agira comme porte-étendard pour représenter ses collègues. Elle invite les gens de sa région à se joindre à elle pour monter jusqu’au sommet, en guise de témoignage de leur confiance dans les jeunes en tant que vecteurs de changement dans le domaine de la santé.

Le Défi Chaîne de vie souligne cette année la contribution des policiers et policières bénévoles de l’Association canadienne des dons d’organes et de tissus. Ils représentent un maillon vital de la chaîne d’intervention préhospitalière.

Le Défi, une activité de financement et de solidarité, soutient la mission éducative de Chaîne de vie, qui est d’éduquer les jeunes de 15 à 17 ans au don d’organes et de tissus dans les écoles secondaires du Québec. Comme le souligne Lucie Dumont, présidente fondatrice, «l’éducation des jeunes est indubitablement une solution à privilégier pour le développement de valeurs citoyennes garantes de la réussite du don d’organes et de tissus dans la population».

Depuis plus de 10 ans, le programme Chaîne de vie fait vivre aux élèves des activités pédagogiques propices à la construction d’une opinion éclairée au regard du don d’organes et de tissus. Ils deviennent alors les émissaires d’échanges sur le sujet au sein de leur famille, ainsi que dans la société actuelle et future. Les personnes qui souhaitent participer au Défi Chaîne de vie peuvent s’inscrire dès maintenant, en solo ou en équipe, au chainedevie.org/s’impliquer/je-participe-au-défi.