Près de 3000 signatures pour le maintien des soins de santé au Témiscouata 

L’avenir des soins de santé dans la région du Témiscouata inquiète et les citoyens ont souhaité le faire savoir aux autorités gouvernementales. Une pétition rassemblant près de 3000 signatures a été remise à la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, le vendredi 11 octobre.

Le dépôt a été fait par Marie-Lyne Michaud du mouvement citoyen «Assurons la continuité de nos services de santé au Témiscouata» et de Martine Lemieux de la Chambre de commerce du Témiscouata. Il a été suivi d’une brève discussion avec la députée sur le dossier.

Lancée en aout, la pétition réclame le rétablissement complet des soins obstétriques à l'Hôpital de Notre-Dame-du-Lac. Elle demande également, de façon plus générale, le maintien des soins de santé dans la région à travers le développement de différentes initiatives, dont la mise en place d’une campagne de recrutement pour les services hospitaliers du Témiscouata.

«C’est important de se mobiliser», a soutenu Mme Michaud, une femme d’affaires très impliquée dans sa région, en début de semaine. «Si on ne bouge pas, si personne ne se mobilise, on n’aura pu rien […] Il faut qu’on se tienne. On ne peut pas laisser ça aller.»

Elle s’est dite satisfaite du nombre de signataires, soulignant d’ailleurs qu’il s’agissait d’une pétition physique et non virtuelle. Le document était disponible à la station-service Michaud de Témiscouata-sur-le-Lac, mais aussi dans plusieurs commerces et municipalités du territoire.

«Les gens ont fait l’effort de se déplacer pour signer. Ça donne une valeur ajoutée [à l’exercice]», a-t-elle ajouté.

Rappelons qu’il n’a pas été possible d’obtenir des soins obstétriques à l’hôpital de Notre-Dame-du-Lac du 25 juin au 9 septembre, notamment en raison d’un manque de main-d’œuvre spécialisée. Durant cette période, plusieurs femmes ont été contraintes de prendre la route de Rivière-du-Loup pour donner naissance.

Cette situation a créé un élan de mobilisation important au Témiscouata, où la décision du CISSS du Témiscouata a été largement critiquée et où de nombreuses inquiétudes se sont manifestées.

D’ailleurs, selon des données obtenues par Info Dimanche en aout, le département d’obstétrique de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac a été fermé pendant 195 jours depuis 2022. Sur cette période, l’année 2024 a été la plus touchée avec 74 jours de découverture.

«On sent que les gens sont mobilisés, mais surtout qu’ils ont peur de perdre leurs soins, leurs services. C’est vraiment inquiétant», a indiqué Marie-Lyne Michaud.

«La pétition, c’était pour mettre de la pression. Il faut des directives des autorités supérieures […] Il faut que le gouvernement agisse, qu’il facilite la recherche de main-d’œuvre dans les régions.»

La députée Amélie Dionne s’est engagée à déposer la pétition à l’Assemblée nationale. Sur les réseaux sociaux, en réponse à une publication sur le dépôt de la pétition, elle a mentionné entendre les préoccupations de la population du Témiscouata.

«Une équipe de travail a été mise en place pour l’attraction et la rétention de personnel afin de recruter davantage de personnel à Témiscouata-sur-le-Lac et éviter les bris de services, on continue les démarches. Je continue de suivre la situation de très près avec Santé Québec. Ensemble, nous devons et nous pouvons travailler à améliorer l’accès aux soins pour la population du Témiscouata!», a-t-elle écrit.

Du côté du CISSS, Gilles Turmel a assuré, à la fin aout, que le CISSS était en action et qu’il demeurait optimiste pour la suite. Il a rappelé qu’un comité spécial d’attraction a été mis en place il y a quelques mois et que l’organisation travaillait toujours sur un projet de rénovation de l’urgence et des soins intensifs de l’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac.